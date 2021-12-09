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«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Евгений Белоусов

Спорт
«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

«Спартак» обыграл в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 17-й минуте забил гол в ворота польской команды. На последних секундах матча вратарь красно-белых Александр Селихов отбил пенальти, и нужный результат для выхода в плей-офф был сохранен.

Соперника по 1/8 финала команда узнает 13 декабря.

4 декабря московский «Спартак» в меньшинстве одержал победу со счетом 2:1 над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. На 32-й минуте нападающему «Спартака» Александру Соболеву вручили красную карточку. Победным голом отличился игрок Куинси Промес на 87-й минуте.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА в субботу, 4 декабря, одержал победу в гостях над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:0. Матч стал юбилейным, сотым, для полузащитника Ильзата Ахметова за армейский клуб.

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