ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ

Фото: Twitter / @pfc_cska

Московский футбольный клуб ЦСКА в субботу, 4 декабря, одержал победу в гостях над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:0.

В игре отличился Эмиль Бохинен, который отправил мяч в ворота соперников на 75-й минуте.

Матч стал юбилейным, сотым, для полузащитника Ильзата Ахметова за армейский клуб.

Игра отметилась акцией, которую провели фанаты обоих клубов, посвятив ее событиям, произошедшим 28 ноября после матча 16-го тура ЦСКА — «Зенит» (0:2) 28 ноября. Во время игры болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства.

Активная часть болельщиков «Крыльев Советов» ушла с трибун на 13-й минуте и 12-й секунде, болельщики ЦСКА — на 19-й минуте и 11-й секунде. Накануне акцию поддержали объединения активных болельщиков петербургского «Зенита» и «Ростова» во время матча в пятницу.

ЦСКА с 27 очами занял четвертую строчку турнирной таблицы. «Крылья Советов», у которых 24 очка, располагаются на восьмом месте.

1 декабря Савеловский районный суд Москвы оштрафовал еще восьмерых футбольных болельщиков. Их признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче ЦСКА — «Зенит», который состоялся в минувшее воскресенье.