Еще восемь футбольных фанатов получили штраф после инцидента на матче ЦСКА — «Зенит»

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал еще восьмерых футбольных болельщиков. Их признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче ЦСКА — «Зенит», который состоялся в минувшее воскресенье. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», Войнаревич Д.П., Ходин Г.А., Смирнов П.Ф., Мигунов И.П., Волков А.А., Соколов М.В., Резкин А.В. и Лисенков А.Б. признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Шестеро мужчин получили штраф в размере 20 тысяч рублей, а двое — в размере 15 тысяч рублей.

Также суд запретил всем вышеперечисленным посещать спортивные соревнования в дни их проведения сроком на два года.

29 ноября суд также оштрафовал пятерых фанатов за нарушение порядка на указанном футбольном матче с запретом на два года посещать спортивные мероприятия. 30 ноября этой же санкции подверглись еще семь болельщиков. Таким образом, общее число фанатов, которых привлекли к административной ответственности после матча ЦСКА – «Зенит», составляет 20 человек.

Матч ЦСКА — «Зенит»

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

Более 50 фанатов привлекли к административной ответственности. Почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». При этом 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.