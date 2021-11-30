Суд запретил 12 футбольным фанатам посещать соревнования после беспорядков на матче ЦСКА — «Зенит»

Фото: «Вечерняя Москва»

Савеловский суд Москвы оштрафовал еще семерых футбольных болельщиков. Их признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче ЦСКА — «Зенит», который состоялся в воскресенье, 28 ноября. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», Агеев Ш. М., Миронов И. В., Кузьмин С. Н., Казаков А. В., Торгашев К. А., Ахонин А. С. и Шутько А. М. признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Пятеро мужчин получили штраф в размере 20 тысяч рублей, а двое — в размере 15 тысяч рублей.

Еще десять протоколов суду только предстоит рассмотреть.

В понедельник, 29 ноября, Савеловский суд Москвы вынес такое же решение в отношении пяти болельщиков. Скачко В. В., Коробков В. Г., Гудков М. П., Сычевский А. А. должны заплатить по 20 тысяч рублей штрафов, а Подвойский Я. В. — 15 тысяч рублей.

Также суд запретил всем 12 болельщикам в течение двух лет посещать соревнования.

Матч ЦСКА — «Зенит»

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

Более 50 фанатов привлекли к административной ответственности. Почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». При этом 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.