Более 50 административных протоколов составили после матча ЦСКА — «Зенит»

Фото: Twitter / ПФК «ЦСКА Москва»

Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

В столице после футбольного матча ЦСКА — «Зенит» привлекли к административной ответственности более 50 фанатов. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России.

Почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». При этом 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.

Еще 23 протокола составлены по административной статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Два протокола выписали за мелкое хулиганство и еще один — по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

В МВД также отметили, что стадион ЦСКА, на котором проходил матч, не соответствует установленным требованиям безопасности.

— В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики, — говорится в сообщении ведомства.

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание болельщиков могло быть связано с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили под занавес игры.