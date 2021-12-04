Промес обеспечил «Спартаку» победу над «Ахматом» в РПЛ

Фото: Наталия Нечаева

Московский «Спартак» в меньшинстве одержал победу со счетом 2:1 над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Победным голом отличился игрок Куинси Промес на 87-й минуте.

Первый гол в ворота «Ахмата» отправил Виктор Мозес на 13-й минуте матча. У гостей мяч забил Даниил Уткин (45+3).

На 32-й минуте нападающему «Спартака» Александру Соболеву вручили красную карточку.

Активная часть болельщиков красно-белых ушла с трибун на 20-й минуте. Акция посвящена событиям, произошедшим 28 ноября после матча 16-го тура ЦСКА — «Зенит» (0:2) 28 ноября. Тогда во время игры болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства, многие фанаты были задержаны.

В итоге «Спартак» с 23 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы. «Ахмат», который после 17 туров набрал 24 очка, находится двумя строчками выше.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА в субботу, 4 декабря, одержал победу в гостях над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:0.