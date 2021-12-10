«Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в текущем футбольном сезоне

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Столичный футбольный клуб «Локомотив» в пятый раз потерпел поражение в текущем игровом сезоне в пятницу, 10 декабря, во время матча шестого тура группового раунда Лиги Европы.

На этот раз московская команда уступила французскому клубу «Марсель» со счетом 0:1.

До этого последняя победа красно-зеленых состоялась 30 октября в гостевом матче с «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура РПЛ.

Во время матча 10 декабря французы забили гол на 35-й минуте. Открыть счет удалось Аркадиушу Милику.

Таким образом, «Локомотив» оказался на последнем месте в группе и завершил борьбу в еврокубках. Первое место в группе по итогам встреч занимает турецкий клуб «Галатасарай», а второе — итальянский «Лацио».

4 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» на домашнем поле уступил «Уралу» из Екатеринбурга. Единственный гол за игру забил с пенальти на 42-й минуте полузащитник из команды гостей Рафал Аугустыняк. На 47-й минуте матча был удален защитник «Локомотива» Тин Едвай.

А вот столичный «Спартак», напротив, демонстрирует успехи. Команда обыграла «Легию» и вышла в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Нового соперника «Спартак» узнает 13 декабря.