Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в текущем футбольном сезоне

Полина Долганова

Спорт
«Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в текущем футбольном сезоне
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Столичный футбольный клуб «Локомотив» в пятый раз потерпел поражение в текущем игровом сезоне в пятницу, 10 декабря, во время матча шестого тура группового раунда Лиги Европы.

На этот раз московская команда уступила французскому клубу «Марсель» со счетом 0:1.

До этого последняя победа красно-зеленых состоялась 30 октября в гостевом матче с «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура РПЛ.

Во время матча 10 декабря французы забили гол на 35-й минуте. Открыть счет удалось Аркадиушу Милику.

Таким образом, «Локомотив» оказался на последнем месте в группе и завершил борьбу в еврокубках. Первое место в группе по итогам встреч занимает турецкий клуб «Галатасарай», а второе — итальянский «Лацио».

4 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» на домашнем поле уступил «Уралу» из Екатеринбурга. Единственный гол за игру забил с пенальти на 42-й минуте полузащитник из команды гостей Рафал Аугустыняк. На 47-й минуте матча был удален защитник «Локомотива» Тин Едвай.

А вот столичный «Спартак», напротив, демонстрирует успехи. Команда обыграла «Легию» и вышла в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Нового соперника «Спартак» узнает 13 декабря.

Читайте также:
Франция ФК Локомотив Футбол
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте