Столичный «Локомотив» проиграл «Уралу» в РПЛ

Фото: Twitter / ФК Локомотив

В матче 17-го тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» на домашнем поле уступил «Уралу» из Екатеринбурга, тем самым потерпев третье поражение подряд в РПЛ.

Единственный гол за игру забил с пенальти на 42-й минуте полузащитник из команды гостей Рафал Аугустыняк.

На 47-й минуте матча был удален защитник «Локомотива» Тин Едвай.

Активная часть фанатов «Локомотива» ушла с трибун на 20-й минуте. Акция посвящена событиям, произошедшим 28 ноября после матча 16-го тура ЦСКА — «Зенит» (0:2). Тогда во время игры болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства, около 400 человек были задержаны.

После 17 игр «Локомотив» с 25 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Уралу» благодаря набранным 16 очкам удалось подняться с последнего места на 12-е.

В следующей игре «Локомотив» дома встретится с «Уфой», «Урал» проведет выездной матч с «Ростовом».

До этого сообщалось, что московский «Спартак» в меньшинстве одержал победу со счетом 2:1 над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Победным голом отличился игрок Куинси Промес на 87-й минуте.