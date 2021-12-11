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Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве введут примерно 1,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве введут примерно 1,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации и начать переселение 40 тысяч жителей. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации продолжает набирать обороты. За 11 месяцев этого года было введено в эксплуатацию порядка одного миллиона квадратных метров жилья по программе, а в следующем году мы планируем еще нарастить объемы и построить около 1,5 миллиона «квадратов», — рассказал он.

По его словам, до конца 2024 года должны начать переселение более 200 тысяч горожан. Для этого введут в эксплуатацию около 7,6 миллиона «квадратов» жилья.

До этого в Москве был утвержден список площадок для строительства дополнительных объектов по программе реновации. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь в него войдут территории, на которых разместятся площадки для строительства жилых домов по реновации, которые предназначены для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желающих приобрести квартиру с большей площадью или другим количеством комнат. Кроме того, к дополнительным площадкам относятся те, на которых построят объекты инфраструктуры — социальной, инженерной и транспортной.

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