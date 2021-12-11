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Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Михаил Алимов

Спорт
Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии
Фото: twitter.com/russianbiathlon

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Лидером стала сборная Швеции, спортсменки которой преодолели дистанцию четыре по шесть километров за один час, 13 минут и 52,5 секунды.

В составе российской команды были биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Они приехали на 29,1 секунды позже и потратили на два дополнительных патрона больше, чем шведки (10 против 8). На третьей строчке расположились француженки с результатом на 59,2 секунды хуже лидера и 14 дополнительными патронами.

Мужской этап эстафеты пройдет на следующий день в 13:45 по московскому времени.

До этого сообщалось, что биатлонист из России Эдуард Латыпов на этапе Кубка мира в Хохфильцене показал шестой ход. По этому показателю он опередил призеров гонки, среди которых Кентен Фийон Майе, Эмильеа Жаклен и Симон Детьё.

Он проехал дистанцию в 12,5 километра за 29 минут и 6,8 секунды, не считая времени на стрельбу. Лучший ход показал норвежец Йоханнес Бё (28.45,1).

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