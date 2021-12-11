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ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Михаил Алимов

Спорт
ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Фото: twitter/@pfc_cska

Московский ЦСКА в домашнем матче 18-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу своей команде помог одержать нападающий Антон Заболотный, который отметился дублем в ворота гостей. Первый мяч он забил на 33-й минуте встречи, а на 76-й успешно реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этой победе ЦСКА поднимается на третью строчку в турнирной таблице и набирает 30 очков. «Арсенал» имеет в своем активе 19 очков и располагается на 11-й строчке в чемпионате.

До этого сообщалось, что казанский «Рубин» в 18-м туре РПЛ приехал в гости к самарским «Крыльям Советов». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (62-я минута) и Сергей Пиняев (85-я минута), причем для последнего этот мяч стал дебютным в составе коллектива из Самары и в чемпионате в принципе. «Рубин» под управлением Леонида Слуцкого терпит уже третье поражение подряд, а «Крылья Советов» Игоря Осинькина прервали свою трехматчевую серию без побед. В турнирной таблице казанский клуб расположился на 10-й позиции и имеет 22 очка в активе, коллектив из Самары набрал 27 очков и находится на седьмой строчке в РПЛ.

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