Синоптик пообещал москвичам резкое потепление

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В столице резко потеплеет уже в воскресенье. Температура повысится до значений от минус двух до плюс двух градусов. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Тепло в столичном регионе будет уже завтра. После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой минус 17 градусов, уже ближайшей ночью в столице будет минус 11–13, а завтра днем температура вернется в рамки климата и составит минус 2–4 градуса. Это довольно резкое и существенное потепление, — рассказал он РИА Новости.

Причиной этому синоптик назвал приближение с запада теплого атмосферного фронта. Будет облачная погода, вечером возможен небольшой снег. На следующей неделе также ожидается потепление, по сравнению с минувшей.

— По ночам температура в столичном регионе будет меняться от минус 3 до минус 7 градусов, днем от минус 2 до плюс 2 градусов. Повысится вероятность осадков в виде небольшого снега, в дневные часы при плюсовых температурах — в виде мокрого снега, — резюмировал он.

До этого дежурный метеоролог центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «ВМ», что в воскресенье, 12 декабря, будет уже не так холодно. В мегаполисе потеплеет до минус 8–10 градусов, а в Московской области — до минус 11.