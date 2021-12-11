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Надземный пешеходный переход построят через Дмитровское шоссе и пути Савеловского направления МЖД

Михаил Алимов

Город
Надземный пешеходный переход построят через Дмитровское шоссе и пути Савеловского направления МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый надземный пешеходный переход свяжет Бутырский и Тимирязевский районы между собой. Он пройдет через Дмитровское шоссе и пути Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в субботу, 11 декабря, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— В составе сооружения предусматривается устройство технических и служебных помещений — щитовой, аппаратной, трех технических помещений лифтов. Ширина пешеходного перехода по плану составит до 8,8 метра, а длина с учетом лестничных сходов — около 192 метров. Он будет включать в себя пролетные строения, опоры-башни, три лестничных схода и три пассажирских лифта в опорах-башнях. Наружная отделка стен перехода будет выполнена с применением облицовочных металлокерамических панелей, натурального гранитного камня на цоколе, — рассказал он.

По его словам, прилегающая территория также будет благоустроена. Специалисты обустроят тротуар со стороны улицы Яблочкова, обновят инженерные коммуникации в зоне работ и организуют карман для заезда общественного транспорта возле остановки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Переход адаптируют для удобства маломобильных граждан. Также по проекту реконструируют светофор на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Всеволода Вишневского, прилегающую к нему территорию благоустроят.

— Переход сможет обеспечить удобное и безопасное пересечение Дмитровского шоссе и железнодорожных путей. Таким образом, город не только получает удобную транспортную инфраструктуру, но и развивает пешеходную связь между районами столицы, — резюмировал Леонов.

В ноябре сообщалось, что самый длинный надземный пешеходный переход на Московской кольцевой автодороге (МКАД) построят в рамках реализации проекта реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля. Он будет проходить вдоль левоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. На нем предусмотрены четыре башни-схода, оснащенные лифтами, промежуточные опоры и четыре пролетных строения. Их общая протяженность составит 317,74 метра.

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