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«Урал» разгромил «Ростов» в гостевом матче РПЛ

Михаил Алимов

Спорт
«Урал» разгромил «Ростов» в гостевом матче РПЛ
Фото: twitter/@FCURAL

Футбольный клуб «Урал» со счетом 4:1 разгромил «Ростов» в гостевом матче 18-го тура РПЛ. Матч начался с минуты молчания в честь недавно умершего бывшего главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

Игра получилась богатой на голы. В составе екатеринбургской команды забитыми мячами могут похвастаться Рамазан Гаджимурадов (3-я, 39-я минуты), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (43). Гол престижа за ростовчан забил Дмитрий Полоз на 19-й минуте, реализовав пенальти.

После 18 туров у «Урала» 19 очков в копилке и 11-е место в чемпионате. «Ростов» заработал 18 очков и находится на 13-м месте.

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе команды. Игорь Гамула родился в Луганской области на Украине 17 февраля 1960 года. В 1992 году он тренировал херсонский клуб «Таврия», а в 2011 году начал работать в ФК «Ростов» в качестве тренера-селекционера. В том же году специалист возглавил молодежный состав клуба, сменив на этом посту тренера Андрея Талалаева.

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