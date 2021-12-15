Петр Бирюков: Акция «Елочный круговорот» пройдет в Москве с 2 января по 20 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2 января по 20 февраля 2022 года в Москве пройдет акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот». Об этом в среду, 15 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, акция призвана помочь горожанам грамотно утилизировать новогодние деревья, а также привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Акция проводится ежегодно с 2016 года и пользуется у москвичей популярностью.

На данный момент, подчеркнул Бирюков, проходит голосование, в рамках которого горожане выберут удобные пункты приема хвойных деревьев. Также они могут предложить альтернативные адреса. Всего в Москве планируется разместить 534 пункта в разных районах города, 11 пунктов появятся на природных территориях.

— Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экологических троп, — добавил Бирюков.

До этого сообщалось, что жители Московской области активно принимают участие в разделении отходов. Так, более 90 процентов жильцов многоквартирных домов сортируют отходы. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в настоящее время появляются современные технологии, которые позволяют осуществлять переработку стекла, пластиковых пакетов, упаковочных материалов.