Комитет Госдумы одобрил проект о введении QR-кодов в общественных местах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Документ был рассмотрен с участием вице-премьера России Татьяны Голиковой, главы Минздрава Михаила Мурашко, а также руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Проект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 16 декабря, отмечает РИА Новости.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Лидер РФ, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.