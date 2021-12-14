Тарифы на парковку изменятся с 24 декабря на 14 процентах улиц Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

С 24 декабря на 14 процентах улиц Москвы изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость парковки будет снижена. Об этом говорится в сообщении на едином транспортном портале.

Сообщается, что по просьбам москвичей увеличится количество парковок только для жителей города. Такие парковки отмечены специальными дорожными знаками, использовать их без парковочного разрешения запрещено даже за деньги. До конца года число таких парковок увеличится с 1,2 тысячи до 1,5 тысячи.

На улице Николоямская, в Подколокольном переулке, на улице Александра Невского и некоторых других стоимость парковки будет снижена. Там, где было 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час — и так далее. Всего стоимость будет снижена на 29 улицах.

Кроме того, на 53 улицах в центре с наиболее загруженными парковками будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Отмечается, что это позволит освободить 10–15 процентов мест.

— Если какие-то парковки постоянно загружены, это ухудшает транспортную ситуацию: автомобиль может сделать несколько кругов по району, прежде чем где-то припаркуется, — приводятся в сообщении слова доцента кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени Ломоносова Инны Вершининой.

По ее словам, подобная ситуация невыгодна автомобилистам, поскольку все заинтересованы в уменьшении количества пробок на дорогах и в том, чтобы быстро находить парковку.

Также будет увеличена на девять процентов цена разрешения для каршеринговых компаний. При этом абонемент для них сохранится, потому что каршеринг позволяет более эффективно использовать городское пространство, а каждым таким автомобилем в сутки пользуются в среднем семь человек, поэтому они чаще, чем личные машины, освобождают парковочные места.

До этого стало известно, что количество машино-мест на столичных парковках только для местных жителей выросло в 3,5 раза за прошедшие месяцы 2021 года. В настоящий момент число таких мест на автостоянках составляет 1229. Здесь можно оставить автомобиль бесплатно с 20:00 до 08:00. Для круглосуточной парковки необходимо выплачивать три тысячи рублей ежегодно.