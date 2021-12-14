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Мать выпавшего из окна детсада в Москве мальчика рассказала об инциденте

Иван Юминов

Происшествия
Мать выпавшего из окна детсада в Москве мальчика рассказала об инциденте
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Донбасская улица Карта всех событий

Мать мальчика, выпавшего из окна частного детского сада на юге Москвы Ольга, заявила, что воспитательница не отвечает на ее звонки.

— Я не знаю, как это могло произойти, потому что раньше оставляли, все было нормально. Нет, они не берут трубку, — рассказала женщина.

Последний раз она разговаривала с сотрудницей днем — та заверила ее, что у них тихий час. Учреждение имеет лицензию, приводит слова Ольги Telegram-канал РЕН ТВ.

14 декабря сообщалось, что пятилетний ребенок получил травмы после падения из окна третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Донбасской, ребенка доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, квартира, в которой произошел несчастный случай, арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. На момент происшествия в квартире находились шесть малолетних и один взрослый.

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