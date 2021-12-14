Гастроэнтеролог назвал самые «коварные» продукты на новогоднем столе

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К определенным продуктам, которые есть на каждом новогоднем столе, нужно относиться с осторожностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог больницы «РЖД-Медицина» Сергей Логинов. В первую очередь, по его словам, стоить помнить о последствиях переедания мандаринов.

— Так появляется аллергия, которая не только способна омрачить ваш праздник, но и надолго исключить любимый фрукт из рациона. Рекомендуемая норма мандаринов в сутки три–четыре штуки. Не советую есть мандарины натощак, так как кислоты способны повредить слизистые ЖКТ, — сказал врач.

Любителям рыбы Логинов посоветовал при покупке этого продукта обращать внимание на его свежесть.

— Например, селедка под шубой — излюбленный россиянами, но коварный салат. Селедка — сырая, соленая рыба. Вы должны быть уверены в ее качестве перед тем, как добавить в блюдо. Внимательно следите за свежестью салата. По санитарным нормам открытый салат разрешено хранить не более шести часов. Старайтесь делать столько, сколько сможете съесть, и не оставляйте на потом, — порекомендовал гастроэнтеролог.

Врач также призвал не злоупотреблять специями и маринованными продуктами. Их избыточное потребление вызывает раздражение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки, пояснил Логинов.

Самым же вредным продуктом на новогоднем столе врач назвал алкоголь.

— Алкогольное отравление является самым опасным исходом любого праздника. Мой совет: не злоупотреблять спиртными напитками и сократить их численность на вашем столе, — заключил он.