Глава Минэнерго рассказал о запросах по либерализации доступа к экспорту газа

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Роснефть наряду с другими независимыми производителями газа в России обращалась в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов во вторник, 14 декабря.

— Обращения были, не буду их называть, (Роснефть — прим. «ВМ») это одно из них, — рассказал министр.

Решение по предложению Роснефти еще не принято, уточнил он. Перед этим следует научиться на эксперименте и подготовить нормативную базу, заключил Шульгинов.

Минэнерго поддержало идею о предоставлении компании права на экспорт десяти миллиардов кубометров газа через заключение агентского соглашения с Газпромом. При этом решение на высшем уровне до сих пор не принято, отмечает ТАСС.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам к изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась на «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.