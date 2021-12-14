Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Минэнерго рассказал о запросах по либерализации доступа к экспорту газа

Иван Юминов

Экономика
Глава Минэнерго рассказал о запросах по либерализации доступа к экспорту газа
Фото: unsplash

Роснефть наряду с другими независимыми производителями газа в России обращалась в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов во вторник, 14 декабря.

— Обращения были, не буду их называть, (Роснефть — прим. «ВМ») это одно из них, — рассказал министр.

Решение по предложению Роснефти еще не принято, уточнил он. Перед этим следует научиться на эксперименте и подготовить нормативную базу, заключил Шульгинов.

Минэнерго поддержало идею о предоставлении компании права на экспорт десяти миллиардов кубометров газа через заключение агентского соглашения с Газпромом. При этом решение на высшем уровне до сих пор не принято, отмечает ТАСС.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам к изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась на «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.

Читайте также:
Минэнерго «Роснефть» газ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Все мнения
О проекте