Путин попал в топ-10 самых уважаемых мужчин мира

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых уважаемых мужчин в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса британского социологического института YouGov.

Российский глава государства оказался на девятом месте. По сравнению с опросом прошлого года Путин поднялся на три строчки в рейтинге.

Тройка лидеров по сравнению с опросом в 2020 году не поменялась. На первом месте в топе экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама, на второй строчке находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, замыкает тройку лидеров председатель КНР Си Цзиньпин. Четвертое и пятое места достались футболисту Криштиану Роналду и актеру Джеки Чану соответственно.

Также в десятку попали футболист Лионель Месси, основатель компании Tesla Илон Маск, основатель Alibaba Group Джек Ма и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В женском рейтинге третий год подряд на первом месте оказывается супруга Барака Обамы Мишель. На второй строчке расположилась актриса Анджелина Джоли, на третьем месте — королева Елизавета II. Также в топ-10 попали актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Приянка Чопра, телеведущая Опра Уинфри, певица Тэйлор Свифт, пакистанская правозащитница Малала Юсафзай и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Путин назвал Россию мировым лидером по новым вооружениям. Равенство России и Соединенных Штатов по ядерному оружию сохраняется. Но российская сторона стала мировым лидером по новому вооружению, такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.