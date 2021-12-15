Зеленский начал первую двустороннюю встречу с Шольцем

Фото: president.gov.ua

Началась первая двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

— Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем, — сообщается на странице в Facebook.

Пресс-секретарь отметил, что позже к встрече лидеров присоединится глава французского государства Эммануэль Макрон.

До этого пресс-служба Зеленского сообщила, что президенты Украины и Франции в ходе встречи в Брюсселе договорились о продолжении диалога о ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен отказом Германии поставлять Украине вооружения по линии НАТО. Его слова сначала были опубликованы итальянским порталом La Repubblica, позже — офисом президента республики.

По словам украинского лидера, Берлин, в отличие от Киева, не готов к «любым сценариям» и отказался продавать Украине оружие, использующееся в оборонительных целях. Зеленский считает, что спустя столько лет войны республика вправе получить надлежащее вооружение.