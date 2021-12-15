Сергей Собянин отчитается о проделанной работе перед городской думой

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Мэр Москвы Сергей Собянин 22 декабря отчитается о проделанной работе перед депутатами Московской городской думы. Об этом сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

— В повестке дня у нас будут важные вопросы: об отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, проект закона города Москвы об исполнении бюджета московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год, проект закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы за 2020 год, проект постановления Московской городской думы об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты Москвы в 2020 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, — цитирует Шапошникова РИА Новости.

До этого сообщалось, что Московская городская дума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Решение было принято на заседании думы в среду, 15 декабря. Предложение поддержали 27 депутатов, еще трое проголосовали против, еще три человека воздержались.