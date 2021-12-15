Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей BMW и КамАЗ на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Алабяна, 7 Карта всех событий

Один человек получил травмы в результате ДТП с участием автомобилей BMW и КамАЗ на территории московского района Сокол. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

— На улице Алабяна возле дома 7 столкнулись автомобили BMW и КамАЗ, в результате чего пострадал один человек, приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В этот же день сообщалось, что в Зарайске на трассе М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Еще одно ДТП произошло 15 декабря в районе 31-го километра Киевского шоссе. Водитель автомобиля такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Во вторник, 14 декабря, сообщалось, что на 64-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Авария случилась на внешней стороне. В результате ДТП пострадал один человек, который был госпитализирован. На данный момент две полосы движения заблокированы.

До этого схожий случай произошел в Лефортовском тоннеле, где также столкнулись четыре машины. В результате аварии один автомобиль опрокинулся.