Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей BMW и КамАЗ на севере Москвы

Дарья Чентаева

Происшествия
Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей BMW и КамАЗ на севере Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Алабяна, 7 Карта всех событий

Один человек получил травмы в результате ДТП с участием автомобилей BMW и КамАЗ на территории московского района Сокол. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

— На улице Алабяна возле дома 7 столкнулись автомобили BMW и КамАЗ, в результате чего пострадал один человек, приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В этот же день сообщалось, что в Зарайске на трассе М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Еще одно ДТП произошло 15 декабря в районе 31-го километра Киевского шоссе. Водитель автомобиля такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Во вторник, 14 декабря, сообщалось, что на 64-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Авария случилась на внешней стороне. В результате ДТП пострадал один человек, который был госпитализирован. На данный момент две полосы движения заблокированы.

До этого схожий случай произошел в Лефортовском тоннеле, где также столкнулись четыре машины. В результате аварии один автомобиль опрокинулся.

Читайте также:
Аварии ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Две основные оценки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Все мнения
О проекте