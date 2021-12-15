Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская»

Дарья Чентаева

Город
Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская»
Фото: Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская». Потолок станции украшен стеклом, и это первое место подземки, где использовали такой хрупкий и одновременно красивый материал. Станцию назвали так из-за улицы Новаторов, которая находится рядом.

В будущем «Новаторская» станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро. Для более чем 56 тысяч человек эта станция будет в двух шагах от дома, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что уже в ближайшем будущем станцией будут пользоваться более 29 тысяч человек ежедневно. Благодаря станции поездки в Можайский, Давыдково или Зюзино станут быстрее и удобнее.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что полный запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволит разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) почти на 17 процентов.

Кроме того, Ликсутов заявил, что БКЛ разгрузит и улично-дорожную сеть. Например, только участок БКЛ от «Мневников» до «Каховской» позволит разгрузить Аминьевское шоссе на 17 процентов.

Читайте также:
Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Две основные оценки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хамство, замаскированное под «ха-ха»

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Добрые дела нужно поощрять

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Все мнения
О проекте