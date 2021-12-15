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Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская»
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Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская»
Москвичам рассказали о новой станции БКЛ «Новаторская». Потолок станции украшен стеклом, и это первое место подземки, где использовали такой хрупкий и одновременно красивый материал. Станцию назвали так из-за улицы Новаторов, которая находится рядом.
В будущем «Новаторская» станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро. Для более чем 56 тысяч человек эта станция будет в двух шагах от дома, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Отмечается, что уже в ближайшем будущем станцией будут пользоваться более 29 тысяч человек ежедневно. Благодаря станции поездки в Можайский, Давыдково или Зюзино станут быстрее и удобнее.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что полный запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволит разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) почти на 17 процентов.
Кроме того, Ликсутов заявил, что БКЛ разгрузит и улично-дорожную сеть. Например, только участок БКЛ от «Мневников» до «Каховской» позволит разгрузить Аминьевское шоссе на 17 процентов.
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