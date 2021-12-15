Джабаров прокомментировал решение Германии выслать российских дипломатов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Высылка российских дипломатов из Берлина помешает новому правительству Германии налаживать отношения с Москвой. Такое мнение высказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в среду, 15 декабря.

Политик отметил, что российская сторона не ждала «ничего хорошего» от главы МИД ФРГ, так как она не скрывала, что придерживается антироссийской позиции. По словам Джабарова, Анналена Бербок «отрабатывает свои предвыборные обещания».

Однако он подчеркнул, что действия министра рискуют оказать новым властям Германии медвежью услугу.

— Она будет мешать Шольцу налаживать отношения с Россией, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Джабаров убежден, что Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов.

— Нам следует переждать, пока у Бербок закончится синдром политического роста, — заметил он.

Политик считает, что ФРГ невыгодно портить отношения с Россией, в том числе и как с крупнейшим поставщиком энергоресурсов.

До этого глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что два сотрудника посольства России в Берлине объявлены нежелательными персонами в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.