Услуга госэкспертизы в форме экспертного сопровождения стала доступна для москвичей

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На портале mos.ru стала доступна услуга государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на руководителя ГАУ «Московская государственная экспертиза» Анну Яковлеву.

Договор на экспертное сопровождение проекта заключается на год.

— В рамках процедуры для заявителей реализованы все необходимые возможности, в том числе предоставление дополнительных данных по проекту, продление срока оказания услуги и отзыва заявки, — приводятся в материале слова Яковлевой.

По словам руководителя экспертной организации, заявитель сможет предоставлять обновленную информацию по проекту, отслеживать ее статус, взаимодействовать с экспертами и сотрудниками организации, сообщается на сайте stroi.mos.ru.

— Экспертное сопровождение играет принципиальную роль в обеспечении безопасности реализуемых проектов, и нам важно, чтобы работа в рамках этой процедуры была удобна и комфортна как для заявителей, так и для наших экспертов, — заключила Яковлева.

10 декабря сообщалось, что жители столицы подали более 103 тысяч заявлений о прикреплении ребенка к детской поликлинике с помощью специального сервиса на mos.ru.