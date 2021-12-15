Астрологи рассказали, каким «королевством» правят знаки зодиака
Астрологи уверены, что если бы каждому знаку зодиака выделили по царству, то их владения выглядели бы в соответствии с их особенностями личности.
Овен — военная империя.
Овну жизненно необходимо, чтобы все испытывали страх, лишь увидев его.
Телец — королевство-усадьба.
Размеренное королевство-усадьба с цветущими лугами, пашнями и садами подходит Тельцам.
Близнецы — палата № 6.
Своеобразный рай в дурдоме. Королевство изгнанных из других владений: непризнанных поэтов и художников, философов и музыкантов, экстравагантных девиц с расстроенной психикой.
Рак — царство справедливости и добра.
Долго и счастливо — такой жизни для своих подданных желает Рак.
Лев — царство роскоши и наслаждений.
Корона правящей особы настолько тяжела, что Львица ее просто отложила на черный день. Шикарный дворец, роскошный интерьер, предметы люкс и дизайнерские вещи нужны этому знаку.
Дева — королевство анархии.
Девы не переносят мысль, что должны кому-то подчиняться и ненавидят законную власть.
Весы — сказочная страна.
Красота и мудрость правят всем, а чудеса здесь совершаются благодаря фантастическим существам. Драконы, единороги, эльфы, феи — королевство открыто только для них.
Скорпион — королевство тирании.
Сила равно власть. Скорпион — типичный тиран-повелитель, в его королевстве установился настоящий культ личности.
Стрелец — королевство матриархата.
Стрелец очень ценит честность и справедливость. Однако иногда ему тяжело воплощать эти принципы в одиночку.
Козерог — царство диктатуры.
Это нетипичный диктатор, в отличие от Скорпиона, хотя требования здесь тоже свои имеются.
Водолей — фестивальное королевство
Королевство праздников и фестивалей, с танцами, бубнами, угощениями и выпивкой, которая льется рекой.
Рыбы — царство Хаоса
В этом царстве обитают только Рыбы, остальным нормальным людям там просто нечего делать, кроме как жить на границе государства и платить налоги, передает Пятый канал.
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