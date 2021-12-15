Астрологи рассказали, каким «королевством» правят знаки зодиака

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Астрологи уверены, что если бы каждому знаку зодиака выделили по царству, то их владения выглядели бы в соответствии с их особенностями личности.

Овен — военная империя.

Овну жизненно необходимо, чтобы все испытывали страх, лишь увидев его.

Телец — королевство-усадьба.

Размеренное королевство-усадьба с цветущими лугами, пашнями и садами подходит Тельцам.

Близнецы — палата № 6.

Своеобразный рай в дурдоме. Королевство изгнанных из других владений: непризнанных поэтов и художников, философов и музыкантов, экстравагантных девиц с расстроенной психикой.

Рак — царство справедливости и добра.

Долго и счастливо — такой жизни для своих подданных желает Рак.

Лев — царство роскоши и наслаждений.

Корона правящей особы настолько тяжела, что Львица ее просто отложила на черный день. Шикарный дворец, роскошный интерьер, предметы люкс и дизайнерские вещи нужны этому знаку.

Дева — королевство анархии.

Девы не переносят мысль, что должны кому-то подчиняться и ненавидят законную власть.

Весы — сказочная страна.

Красота и мудрость правят всем, а чудеса здесь совершаются благодаря фантастическим существам. Драконы, единороги, эльфы, феи — королевство открыто только для них.

Скорпион — королевство тирании.

Сила равно власть. Скорпион — типичный тиран-повелитель, в его королевстве установился настоящий культ личности.

Стрелец — королевство матриархата.

Стрелец очень ценит честность и справедливость. Однако иногда ему тяжело воплощать эти принципы в одиночку.

Козерог — царство диктатуры.

Это нетипичный диктатор, в отличие от Скорпиона, хотя требования здесь тоже свои имеются.

Водолей — фестивальное королевство

Королевство праздников и фестивалей, с танцами, бубнами, угощениями и выпивкой, которая льется рекой.

Рыбы — царство Хаоса

В этом царстве обитают только Рыбы, остальным нормальным людям там просто нечего делать, кроме как жить на границе государства и платить налоги, передает Пятый канал.

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