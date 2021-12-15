Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в среду, 15 декабря, заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада».

— Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса, — приводит слова президента РИА Новости.

Напомнив о встрече в Брюсселе глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, Зеленский отметил, что «когда-то так будет» между Украиной и Россией.

До этого украинский президент заявил, что предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты играли главную, а не эпизодическую роль в урегулирования конфликта в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.