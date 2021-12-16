Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании с 20 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аномальное похолодание начнется в столице с понедельника, 20 декабря. Крупный циклон обусловит понижение температуры до минус 17-21 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется, — сказал он.

По словам синоптика, во вторник, 21 декабря, похолодание усилится, погода станет «по-настоящему холодной». Температура будет 16-21 градус мороза ночью, а днем — минус 12-17 градусов. В среду, 22 декабря, повышения температуры не ожидается, добавил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС.

Небольшой снег и морозы спрогнозировали в Москве в предстоящие выходные. Столбики термометров покажут от минус 4 до минус 2 градусов. По данным синоптиков, в четверг и пятницу, 16 и 17 декабря, москвичей ожидают дожди и мокрый снег.