Путин традиционно встретит Рождество в одном из храмов

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Рождество, которое отмечается 7 января, традиционно посетит один из храмов. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Будет храм, — заявил Песков, добавив, что пока неизвестно, в каком именно храме встретит праздник глава государства.

Владимир Путин обычно бывает в праздник Рождества Христова за пределами столицы, тогда как Пасху традиционно встречает в храме Христа Спасителя.

В 2021 году он посещал рождественское богослужение в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2012, 2019 и 2020 годах глава государства был в этот праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили. В 2018 году он встретил Рождество в петербургском храме святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца, пишет ТАСС.

До этого Песков рассказал, что Владимир Путин готов к диалогу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, что переговоры будут понятными, подготовленными и ориентированными на результат.