Зеленский выступил против военного противостояния с Россией

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Украина не желает военного конфликта с Россией из-за вероятности большого количества жертв и надеется на дипломатический формат переговоров. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в четверг, 16 декабря, на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе детально обсудили возможную военную эскалацию между РФ и Украиной.

— То, что я слышу, что большинство стран Европейского союза или «Восточного партнерства» поддерживают именно позицию Украины, все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет, — приводит слова украинского лидера ТАСС.

Зеленский признал, российская армия является одной из самых мощных и превосходит украинскую по численности. Президент отдает отчет, что полномасштабная война приведет к «миллионам жертв».

— Поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек, — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в случае войны с Россией НАТО не должно Украине ничего, так как страна не является ее членом.

До этого Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Донбассе.