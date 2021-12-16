Синоптик предупредил москвичей о гололедице 17 декабря

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Гололедица толщиной 9 миллиметров ожидается в Москве в пятницу, 17 декабря. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram написал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, пришедшая в столицу оттепель будет недолгой.

— Как только к утру ветры развернутся на северо-западные румбы, потянет холодом и столбики термометров опустятся до 0, а к вечеру и вовсе ожидается слабый «минус». В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4–9 миллиметров, — сообщил метеоролог.

В своем материале Тишковец отметил, что корка льда будет покрыта слоем снега. Он призвал водителей быть аккуратнее на дорогах.

Ранее синоптики предупредили, что 16 декабря в столичном регионе будет облачная погода. Ожидается мокрый снег в течение дня. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 градуса до плюс 2 градусов. В Подмосковье температура ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.