Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге 16 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В четверг, 16 декабря, в столичном регионе будет облачная погода. Ожидается мокрый снег в течение дня.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус одного градуса до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от двух градусов мороза до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метра в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 97 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании с 20 декабря. Крупный циклон обусловит понижение температуры до минус 17-21 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.