Ученые назвали неожиданную причину старения

Фото: pixabay.com

Слишком частый просмотр телевизора может привести к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема серого вещества в мозге. Об этом сообщается на портале Eat this, Not That! со ссылкой на Прию Палту, невролога из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета.

— Наши результаты демонстрируют, что слишком частый просмотр телевизора, который считается признаком малоподвижного образа жизни, может быть связан со снижением когнитивных способностей мозга, — сообщила невролог.

Вторым фактором быстрого старения является частое использование интернета. Активные пользователи не только страдают от нехватки физической нагрузки, но и подвергаются воздействию вредного «синего света», который излучает экран компьютера и смартфона.

Кроме того, опасными для здоровья являются такие привычки, как нарушенный режим сна и подавление стресса. Это приводит к старению мозга и кожи, пишет издание Eat this, NotThat.

Ранее ученые назвали напиток, от которого быстро стареют. Исследованием, проведенным Американской ассоциацией общественного здравоохранения, было установлено, что содовая вода негативно сказывается на темпах старения. Ученые обнаружили, что у тех, кто употреблял много безалкогольных напитков с сахаром, быстрее проявлялись признаки старения.

Специалисты также назвали полезные напитки, которые стоит употреблять ежедневно. Зеленый чай ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса, а натуральный вишневый сок помогает при воспалении.