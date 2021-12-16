Ученые назвали напиток, от которого быстро стареют

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Употребление воды и чая приносит пользу людям в возрасте. Но существуют напитки, которые оказывают вредное воздействие на организм, особенно после 50 лет.

Так, одним из самых вредных напитков является газировка и другие подслащенные воды.

В исследовании, проведенном Американской ассоциацией общественного здравоохранения, было установлено, что содовая вода негативно сказывается на темпах старения. Ученые обнаружили, что у тех, кто употреблял много безалкогольных напитков с сахаром, быстрее проявлялись признаки старения.

Специалисты также назвали полезные напитки, которые стоит употреблять ежедневно. Зеленый чай ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса, а натуральный вишневый сок помогает при воспалении. Также важно пить много воды, пишет издание Eat this, NotThat.

Врачи назвали фрукты для защиты от болезни Альцгеймера. Медики рассказали, что эту болезнь можно предотвратить с помощью нескольких простых изменений в образе жизни. Здоровое питание и регулярные физические упражнения являются ключом к поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития деменции.