Врачи назвали фрукты для защиты от болезни Альцгеймера

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Врачи рассказали, что болезнь Альцгеймера можно предотвратить с помощью нескольких простых изменений в образе жизни. Здоровое питание и регулярные физические упражнения являются ключом к поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития деменции.

По словам медиков, средиземноморская диета — одна из наиболее эффективных для уменьшения вероятности развития той или иной формы деменции. Употребление продуктов в средиземноморском стиле, таких как жирная рыба и свежие фрукты, «очищает мозг».

Есть несколько продуктов для борьбы с деменцией, которые оказываются более эффективными, чем другие, отметили специалисты. Это яблоки, бананы, апельсины, груши, клубника, виноград, инжир, дыни и персики.

Также было доказано, что ягоды значительно снижают риск болезни Альцгеймера: малина, черника и вишня, сообщается на портале Express.

Ученые перечислили факторы, которые влияют на преждевременную смерть. Эпилепсия и деменция являются признаками ускоренного старения. Кроме этого, два перечисленных фактора могут спровоцировать преждевременную смерть, рассказали ученые Гарвардской медицинской школы в США.