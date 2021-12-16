Названа дата проведения Московского полумарафона

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский полумарафон, организованный московским беговым сообществом, состоится 15 мая 2022 года. Об этом сообщили 16 декабря на официальной странице бегового сообщества в Instagram.

— Эту дату мы хотели объявить отдельно. Московский полумарафон — 15 мая 2022 года. Через пять месяцев увидимся на старте крупнейшего полумарафона страны, — сообщается в материале.

В текущем году столичный полумарафон не состоялся из-за эпидемической ситуации в Москве. В 2021 году московское беговое сообщество смогло организовать лишь забег «Апрель», полумарафон в Санкт-Петербурге и кросс «Лисья гора».

29 ноября сообщалось, что Московский марафон, организованный московским беговым сообществом, пройдет 18 сентября в 2022 году.

Московский марафон — одно из самых крупных беговых событий России. Марафон для жителей и гостей столицы проводится с 2013 года, в нем принимают участие десятки тысяч человек со всего мира. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города.