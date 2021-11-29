Московский марафон пройдет 18 сентября 2022 года

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Московский марафон, организованный московским беговым сообществом, состоится 18 сентября в 2022 году. Информация об этом опубликована на официальной странице полумарафона в Instagram.

— Главная дата будущего бегового сезона. 18 сентября 2022 года. Московский марафон, — сообщается в материале.

Московский марафон — одно из самых крупных беговых событий России. Марафон для жителей и гостей столицы проводится с 2013 года, в нем принимают участие десятки тысяч человек со всего мира. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города.

10 сентября сообщалось, что в связи с эпидемиологической обстановкой Московский марафон, который должен был пройти 26 сентября 2021 года, переносится на 2022 год.

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