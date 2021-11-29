Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский марафон пройдет 18 сентября 2022 года

Дарья Чентаева

Город
Московский марафон пройдет 18 сентября 2022 года
Фото: tookapic / Pixabay

Московский марафон, организованный московским беговым сообществом, состоится 18 сентября в 2022 году. Информация об этом опубликована на официальной странице полумарафона в Instagram.

— Главная дата будущего бегового сезона. 18 сентября 2022 года. Московский марафон, — сообщается в материале.

Московский марафон — одно из самых крупных беговых событий России. Марафон для жителей и гостей столицы проводится с 2013 года, в нем принимают участие десятки тысяч человек со всего мира. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города.

10 сентября сообщалось, что в связи с эпидемиологической обстановкой Московский марафон, который должен был пройти 26 сентября 2021 года, переносится на 2022 год.

29 ноября столичные парки объявили программу мероприятий. Взрослых и детей ждут на онлайн-уроке по хоккею, экскурсиях и мастер-классах по созданию новогодних украшений и птичьего пирога и многое другое.

Читайте также:
Марафон Москва Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте