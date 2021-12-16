Более 10 тысяч человек вылечили от COVID-19 медики стационара МЕДСИ в Отрадном

Фото: vk / Сергей Собянин

Врачи стационара МЕДСИ в Отрадном за два года вылечили от коронавирусной инфекции более 10 тысяч человек. Об этом в четверг, 16 декабря, на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что медики столичных частных клиник одними из первых включились в борьбу с пандемией коронавируса.

— Среди них — медики стационара МЕДСИ в Отрадном, где за два года вылечили от COVID-19 более 10 тысяч пациентов. Спасибо большое врачам, ваша помощь пришла очень вовремя, — уточнил глава города.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что 16 декабря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым осмотрели новый клинико-диагностический центр в Раменках. Также мэр столицы уточнил, что в центре горожане смогут получить высокотехнологичную помощь при различных заболеваниях, пройти осмотр и реабилитацию после операций.

Мэр Москвы также рассказал, что частные инвесторы построили около 60 процентов больниц и поликлиник, которые появились в столице за последние 10 лет.