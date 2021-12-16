Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 10 тысяч человек вылечили от COVID-19 медики стационара МЕДСИ в Отрадном

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Более 10 тысяч человек вылечили от COVID-19 медики стационара МЕДСИ в Отрадном
Фото: vk / Сергей Собянин

Врачи стационара МЕДСИ в Отрадном за два года вылечили от коронавирусной инфекции более 10 тысяч человек. Об этом в четверг, 16 декабря, на своей станице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что медики столичных частных клиник одними из первых включились в борьбу с пандемией коронавируса.

— Среди них — медики стационара МЕДСИ в Отрадном, где за два года вылечили от COVID-19 более 10 тысяч пациентов. Спасибо большое врачам, ваша помощь пришла очень вовремя, — уточнил глава города.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что 16 декабря с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым осмотрели новый клинико-диагностический центр в Раменках. Также мэр столицы уточнил, что в центре горожане смогут получить высокотехнологичную помощь при различных заболеваниях, пройти осмотр и реабилитацию после операций.

Мэр Москвы также рассказал, что частные инвесторы построили около 60 процентов больниц и поликлиник, которые появились в столице за последние 10 лет.

Читайте также:
Здравоохранение Сергей Собянин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Две основные оценки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Система контроля за арендой жилья влетит в копеечку

Все мнения
О проекте