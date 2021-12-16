Сборная России по хоккею победила команду Швеции на Кубке Первого канала

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Российские хоккеисты обыграли сборную Швеции со счетом 1:0 на Кубке Первого канала.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Вячеслав Войнов. Также в матче отличился вратарь российской сборной Иван Федотов, который отразил все 34 броска игроков Швеции.

Днем ранее, 15 декабря, российские хоккеисты одержали победу над командой Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Встреча прошла в российской столице на арене в «Парке легенд». Матч завершился со счетом 4:3. В канадскую сборную для участия в Кубке Первого канала вошли хоккеисты, которые выступают в европейских турнирах, прежде всего, в клубах КХЛ.

До этого стало известно, что Ассоциация любительского хоккея (АЛХ) сыграет 22 декабря в Москве с «Легендами хоккея» в честь 75-летия данного вида спорта в России. Матч пройдет на крытом катке спортивного комплекса Олимпийской деревни. Игроками «Легенд» станут, в частности, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Борис Михайлов.