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Британские медики призвали беременных привиться от коронавируса

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Британские медики призвали беременных привиться от коронавируса
Фото: Pixabay

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JСVI) Великобритании призвал беременных привиться от COVID-19. Об этом сообщает Агентство по здравоохранению (UKHSA).

— Появляется все больше свидетельств того, что беременные подвергаются повышенному риску серьезных последствий от коронавируса, и в результате их следует отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, — говорится в материале.

По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, нет никаких доказательств того, что вакцины против коронавирусной инфекции повышают риск выкидыша у беременных женщин, а также мертворождения, врожденных аномалий или осложнений при родах, передает РИА Новости.

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8 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал «не бежать повторно делать прививку» россиян, у которых уровень антител не ниже 300 нейтрализующих единиц антител. Это количество исследователи признали достаточным для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса. Специалист отметил, что для защиты от первоначального штамма, уханьского, достаточно было 150 единиц антител.

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