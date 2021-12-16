Мясников рассказал, что будет после прививки просроченной вакциной от коронавируса

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Пациент, вакцинированный просроченным препаратом от коронавируса, получит меньшую защиту от инфекции. Дополнительных побочных эффектов возникнуть не должно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в случае введения пациенту вакцины с истекшим сроком годности можно говорить только о снижении эффективности препарата.

— Но дополнительных побочных эффектов быть не может. Просто препарат частично потеряет свою эффективность. Он не подействует в той степени, в которой мог бы, чтобы создать защиту от болезни, — пояснил врач.

Мясников подчеркнул, что в России подобных случаев никогда не было. Любые медицинские препараты создаются с «большим запасом срока годности», уточнил он.

— Например, антибиотики, которые теряют свой срок годности в декабре 2021 года, можно давать больному даже летом 2022-го. Никаких проблем у пациента не возникнет. Но опять же эффективность лекарств будет значительно ниже, — сказал собеседник «ВМ».

Он также призвал граждан перед уколом уточнять у врачей сроки годности вакцин.