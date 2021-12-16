Звезду сериала «Секс в большом городе» обвинили в сексуальном насилии

Фото: ТАСС

Американского актера Криса Нота, наиболее известного по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», обвинили в сексуальном насилии две женщины. Об этом 16 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В редакцию журнала по отдельности пришли письма от двух женщин, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.

Вторая женщина рассказала, что Нот изнасиловал ее в 2004 году, когда ей было 22 года. Это произошло в его квартире в Западном Голливуде. Женщина тогда не стала заявлять на Нота в полицию из опасений, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

Актер все обвинения опроверг, передает журнал.

До этого, в ноябре, стало известно, что рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, обвиняемый в изнасиловании, арестован на два месяца. Решение о мере пресечения избрал Выборгский суд Ленинградской области.