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Роспотребнадзор опечатал кафе на северо-западе Москвы за нарушение санитарных мер

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор опечатал кафе на северо-западе Москвы за нарушение санитарных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сотрудники московского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опечатали кафе «Халяль Дурум Стамбул» на северо-западе столицы в связи с нарушениями противоэпидемических требований. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлено, что ИП Дорогова А. Б. при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению нарушает санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах — кафе, — сообщается в материале.

Кроме того, в кафе не проводится обеззараживание воздуха, не измеряется температура сотрудников и не производится дезинфекция помещения. При входе в кафе установлен санитайзер без маркировки с неизвестной жидкостью, централизованный сбор средств индивидуальной защиты (маски) не ведется, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что суд вынес решение об административном приостановлении деятельности кафе сроком на 10 суток.

2 декабря на западе Москвы сотрудники Роспотребнадзора опечатали клинику «Чайка» из-за нарушения антикоронавирусных мер.

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