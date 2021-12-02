Роспотребнадзор опечатал клинику на западе Москвы из-за несоблюдения антиковидных мер

Фото: Оперштаб

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

На западе Москвы сотрудники Роспотребнадзора опечатали клинику «Чайка» из-за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе оперштаба Москвы.

— В клинике на улице Крылатской использовали дезсредства с истекшим сроком годности, а иглы для вакцинации пациентов от COVID-19 обеззараживали в колпачках. Отсутствовала разметка социальной дистанции, а воздух не обеззараживался ультрафиолетовыми излучателями, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что по решению суда клинику могут закрыть на срок до 90 суток.

8 ноября текущего года территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе был проведен осмотр кальянной «МосКальян» по адресу проспект Мира, дом 102, строение 34. В ходе проверки также были выявлены нарушения антиковидных мер, кальянную опечатали.

12 ноября в районе Некрасовка закрыли хостел из-за нарушения антикоронавирусных мер. Речь идет о хостеле индивидуального предпринимателя Зурабяна, который находится на 2-й Вольской улице, дом 5, корпус 2.