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Городские службы приступили к дополнительной противогололедной обработке дорог

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Городские службы приступили к дополнительной противогололедной обработке дорог
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные городские службы приступили к дополнительному механизированному подметанию тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как сообщает ведомство, на улицах Москвы происходит непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводятся регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

— При необходимости проведем подметание проезжей части и очередное подметание тротуаров и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети, — отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

На данный момент в столице — плюс один градус. Предстоящей ночью ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, предупредили в ведомстве.

В Москве в пятницу, 17 декабря, прогнозируется гололедица толщиной 9 миллиметров. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, пришедшая в столицу оттепель будет недолгой.

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