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Москва вошла в число регионов — лидеров по качеству жизни

Виктория Храменкова

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Москва вошла в число регионов — лидеров по качеству жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва стала одним из лидеров рейтинга качества жизни в регионах России. Отмечается, что рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Об этом рассказала генеральный директор агентства Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

Кроме Москвы в десятку лидеров вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь и Тульская область.

— По поручению президента России Владимира Путина было обработано и включено около 400 предложений от регионов для обеспечения сбалансированности рейтинга, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Собянин подчеркнул, что рейтинг качества жизни является социальным. Кроме этого, он предложил каждый год дорабатывать и совершенствовать методологию рейтинга.

— Это будет действительно один из фундаментальных рейтингов нашей страны по оценке деятельности органов государственной власти. Потому что статистика — это хорошо, формальные показатели — хорошо, но самое главное - это отношение граждан к тому, что мы делаем, — заключил мэр.

В городе ежегодно реализуются программы по строительству социальной инфраструктуры для жителей конкретных районов и горожан в целом. Наличие рядом с жильем социальных, спортивных и культурных объектов улучшает качество жизни людей и формирует принципиально новую городскую среду, отметили в департаменте строительства. Почти 80 социальных объектов различного назначения построили в столице совместными усилиями города и инвесторов за 11 месяцев этого года. Их общая площадь составила 615 тысяч квадратных метров.

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