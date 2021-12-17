Генассамблея ООН одобрила резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Фото: МИД РФ

В четверг, 16 декабря, Генеральная ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Данный документ был поддержан 130 государствами, а 49 — воздержались. Отмечается, что только Соединенные Штаты и Украина выступили против.

— В резолюции подчеркивается недопустимость героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС», признанные преступными Нюрнбергским трибуналом, — уточнил уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

В ноябре в МИД заявляли, что Россия сожалеет, что США и Украина проголосовали на сессии Генассамблеи ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

11 ноября сообщалось, что сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использования георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Мера коснется развлекательных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».