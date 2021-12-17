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Более 190 тысяч столичных водителей прошли регистрацию в системе аналитики работы такси

Ирина Игнатенко

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Более 190 тысяч столичных водителей прошли регистрацию в системе аналитики работы такси
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 190 тысяч водителей столичного региона прошли регистрацию в единой информационной системе «Аналитика работы такси», которая была запущена в августе 2021 года. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Водители таксопарков и те таксисты, которые осуществляют перевозки на личных машинах, обязаны пройти регистрацию в системе, чтобы получить цифровой идентификатор.

— На сегодняшний день в системе КИС «АРТ» зарегистрировано 192 179 водителей Москвы и Московской области. Это 100 процентов активных водителей, которые каждый день выходят на линию и выполняют заказы, — отметил Пронин в комментарии РИАМО.

По его словам, информационная система позволяет бороться с таксистами-нелегалами, часть которых уже покинула рынок.

С начала работы системы в регистрации отказали более чем 2,3 тысячи водителей, у которых стаж был менее трех лет. Также получили отказы в регистрации водители с водительскими удостоверениями иностранных государств, которые не могут осуществлять перевозки на территории России.

До этого Дмитрий Пронин рассказал, граждане каких стран работают водителями такси в Москве.

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